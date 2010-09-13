Под Киевом начинается строительство крупного конноспортивного комплекса

Под Киевом строят крупнейший в Восточной Европе конноспортивный комплекс, в котором наездников будет готовить олимпийская чемпионка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «VIAN Group», которая начинает строительство конноспортивного комплекса «VIAN Арена» в 20 км от Киева, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района.

По информации пресс-службы, компания «VIAN Group», трехкратная олимпийская чемпионка по выездке Анки ван ГРЮНСВЕН (Нидерланды) и один из наиболее успешных тренеров в этом виде спорта Шеф ЯНССЕН (Нидерланды) подписали контракт о сотрудничестве. Согласно условиям контракта, на протяжении пяти лет А. ван ГРЮНСВЕН и Ш.ЯНССЕН будут работать старшими тренерами по выездке в «VIAN Арена».

По словам директора «VIAN Group» Михаила ПАРХОМЧУКА, до введения комплекса в эксплуатацию, которое состоится 2012 году, А. ван ГРЮНСВЕН и Ш.ЯНССЕН будут готовить спортсменов и коней для конноспортивного клуба на арендованных площадках. «Международная команда конноспортивного комплекса «VIAN Арена» видит свою миссию в воспитании молодых - 20-25 лет - наездников и формировании будущей элиты украинского конного спорта. Предполагается, что всадники команды «VIAN» через несколько лет займут места в национальной сборной Украины по конному спорту», - объяснил он.

Новый конноспортивный комплекс «VIAN Арена» будет состоять из двух крытых арен - для проведения соревнований и для разминки, четырех арен под открытым небом (две для проведения соревнований и две для разминки), ветеринарной клиники, клубных и гостевых конюшен, стоянки для автомобилей-коневозов, гостиницы, ресторана и паркинга. Вместимость большой открытой арены - 3000 зрителей (проектом предусмотрена возможность расширения трибун до 15 тыс. зрителей), размер поля большой открытой арены - 100х120 м. Вместимость крытой арены - 1000 зрителей. Общая площадь комплекса - 50 га. Индикативный объем инвестиций в проект составляет 50 млн. дол. Инвестор строительства конноспортивного комплекса и его будущий оператор - компания «VIAN Group».

По оценкам М.ПАРХОМЧУКА, технические параметры «VIAN Арена» позволят ей стать одним из крупнейших в мире и крупнейшим в Восточной Европе международным комплексом по подготовке наездников, спортивных коней и проведения соревнований высшего уровня, включая чемпионаты мира, по двум олимпийским дисциплинам: конкуру и выездке.

Справка УНИАН. Анки ван ГРЮНСВЕН - одна из лидеров рейтинга Международной федерации конного спорта FEI (Federation Equestre Internationale) по выездке, трехкратная олимпийская чемпионка (2000-го, 2004-го и 2008 годов). Участница пяти Олимпийских игр 1992-2008 годов, на всех из них завоевывала медали. Восьмикратная чемпионка мира по выездке. В 2000 году удостоена титула "Наездница века".

Шеф ЯНССЕН - тренер самого высокого международного класса, который воспитал многих мастеров мирового уровня. Его воспитанники занимают первые пять позиций мирового конноспортивного рейтинга FEI.

Михаил ПАРХОМЧУК - директор «VIAN Group», генеральный секретарь Федерации конного спорта Украины. Имеет большой опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере конного спорта и проведения международных соревнований высокого уровня (конноспортивный комплекс «Конюшня Бутенко», «Донбасс Эквицентр», этап Кубка мира по конкуру 2003-го, 2004-го и 2005 годов, серия турниров «Кубок Ника» 2008 год, серия турниров «Донбасс тур» 2009 года и др.).