На трассе Киев-Ковель столкнулись Mazda и Mersedes: трое погибших

В Житомирской области, вблизи с. Новоселица Малинского района, на 90 км автотрассы Киев-Ковель произошло столкновение двух легковых автомобилей Mazda и Mersedes-Benz.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибло три человека - два водителя и пассажир.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 29 человек и 249 – травмированы.