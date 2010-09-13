На трассе Киев-Ковель столкнулись Mazda и Mersedes: трое погибших
10:02, 13 сентября 2010Разное
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Трагедия в Житомирской области
В Житомирской области, вблизи с. Новоселица Малинского района, на 90 км автотрассы Киев-Ковель произошло столкновение двух легковых автомобилей Mazda и Mersedes-Benz.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибло три человека - два водителя и пассажир.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 29 человек и 249 – травмированы.
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