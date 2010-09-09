Как министерство Цушко дурью мается

Есть такой довольно старый анекдот. Встретились как-то двое знакомых и беседуют.

- Я слышал, что вы выиграли в лотерею 2 тысячи долларов. Это правда?

- Правда. Только не в лотерею, а в преферанс. И не 2 тысячи, а 200 долларов. И не выиграл, а проиграл…

А на днях Министерство экономики Украины опубликовало на своем сайтемакроэкономический прогноз на 2011 год в конкретных цифрах и комментариях.

«Рост инвестиционного спроса, активность на мировых рынках, а также рост покупательной способности населения вследствие проведения взвешенной государственной политики регулирования оплаты труда, будут содействовать ускоренному росту объемов производства почти во всех видах экономической деятельности. В целом темпы роста объемов промышленности составят (в 2011 году) около 6%», - отмечается, в частности, в сообщении министерства об ожидаемых показателях по промышленности.

Также в данном документе говорится о том, что рост реального ВВП в 2011 году составит 4,5%, а инфляция - 8,9% (в 2010 году - 3,7% и 12% соответственно). Еще в Минэкономики сообщили, что прирост импорта товаров и услуг в 2011 году прогнозируется на уровне 11,4%, экспорта - на 10,3%, отрицательное сальдо внешней торговли ожидается на уровне - $2,5 млрд.

Ну и так далее, и тому подобное. В общем, текст получился весьма солидный – надо полагать, над ним усердно трудился в течение нескольких недель какой-нибудь отдел Минэкономики.

В конце же данного сообщения сказано еще и такое: «Рисками прогноза являются возможные изменения во внешнеэкономической конъюнктуре, снижение объемов поступлений как иностранных, так и внутренних инвестиций, а также риск импортированной инфляции».

И в этом коротком, безо всяких цифр, предложении кроется главное. Причем, именно с этого нужно было начинать, а все приведенные макроэкономические показатели, да еще и указанные с точностью до знака после запятой, давать вообще не следовало – потому что они не стоят и выеденного яйца.

В экономическом ведомстве, по идее, должны бы знать, что, например, экспорт из Украины формирует в разные годы порядка 50-60% ВВП. Также чиновники Минэкономики обязаны иметь в виду, что экспорт, например, продукции металлургической и химической отраслей промышленности составляет около 40% от всего экспорта товаров и услуг.

Поэтому только рост мировых цен на сталь и химические удобрения, скажем, на 40-50% при неизменном в физических величинах экспорте данной продукции обеспечит Украине прибавку к реальному ВВП на 8-10%. И наоборот, снижение мировых цен на экспортную продукцию приведет к соответствующему падению экономики Украины.

К примеру, в 2004 году за счет стремительного повышения мировых цен на сталь экспорт только черных металлов вырос по отношению к 2003 году на 60%, что и стало причиной тогдашнего рекордного роста ВВП – на 12%. Заслуги украинского правительства в достижении данного экономического рекорда не было никакой.

А с лета 2008 по зиму 2009 годов черные металлы, наоборот, подешевели на мировых рынках более чем в два раза, потому в Украине и случился в 2009 году обвал ВВП на 15%.

При этом от украинской власти в данном процессе, опять таки, практически ничего не зависело.

Поэтому строить какие-то точные расчеты на отдаленное будущее о динамике экспорта и импорта, промышленного производства и ВВП Украины – дело абсолютно бестолковое. И можно привести множество примеров того, как Минэкономики оглашало ранее какие-то прогнозы, а они потом не сбывались и близко.

Вспомним, к примеру, как весной 2007 года тогдашний министр экономики Анатолий Кинах рассказывал, что к концу года отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократится до $2,6-2,8 млрд. после рекордного дефицита в 2006 году – $6,66 млрд.

Что же получилось с этим внешнеторговым показателем по итогам 2007 года в действительности? А вышло, что отрицательное сальдо торговли товарами в 2007 году не только не уменьшилось, а установило новый рекорд, увеличившись почти в два раза – до $11,4 млрд. Эта цифра в 4 раза превышает прогноз Кинаха.

Или еще один пример - с прогнозом министра экономики Арсения Яценюка. В феврале 2006 года в его ведомстве тоже что-то посчитали и министр заявил, что ВВП в 2006 году вырастет на 2,4%. Тогда как на самом деле экономика выросла в 2006 году на 7,3% - «ошибочка», как видим, в 3 раза…

Вот и в случае с нынешним прогнозом Минэкономики наверняка произойдет нечто подобное. Причем, в двух вышеприведенных примерах бывшие министры экономики крупно ошиблись в своих предсказаниях даже в те периоды, когда никаких экономических кризисов не было и в помине. На протяжении же уже двух последних лет мировая экономика проходит очень тяжкие испытания. Причем, профессор экономики Нью-Йоркского университета и Нобелевский лауреат Нуриэль Рубини, безошибочно предсказавший начало мирового кризиса в 2008 году, пророчит в ближайшее время новые потрясения. Если же предсказания зарубежных экспертов о второй волне мирового кризиса в ближайшее время сбудутся, то цены на сырье снова резко упадут (как в 2008 году), вследствие чего промышленное производство и ВВП Украины в 2011 году уйдут в глубокий минус.

Или, напротив, мировая экономика начнет быстро восстанавливаться, вследствие чего сильно повысятся цены и спрос на металлы. При таком сценарии промпроизводство в Украине может увеличиться в 2011 году на 15-20%, а ВВП на все 10%.

Поэтому можно однозначно утверждать, что упомянутые прогнозы Минэкономики на 2011 год не стоят и ломаного гроша, а чиновники этого министерства во главе с Василием Цушко лишь зря просиживают штаны, высчитывая какие-то конкретные показатели на будущее.

Если вернуться к рассказанному в начале анекдоту, то можно вообразить себе такую ситуацию. Лет эдак через пять, когда Цушко уже и забудет, что он когда-то работал министром экономики, у него завяжется непринужденный разговор с каким-то знакомым, и тот у него, между прочим, спросит:

- А вырос ли ВВП в 2011 году на 6%, как ты предсказывал в сентябре 2010-го?

На что экс-министр почешет затылок и с хитроватой улыбкой ответит:

- Да, было такое дело. Только не ВВП, а промышленное производство. И не на 6%, а на 4%. И не выросло, а упало…

Александр Бескоровайный