На дне Балтийского моря лежит двухсотлетнее шампанское

Группа шведских водолазов начала погружение на 45-метровую глубину с целью поднять на поверхность порядка 80 бутылок шампанского, которое покоилось на дне с конца XVIII века, сообщает Би-Би-Си.

Согласно одной из теорий, бутылки были подарком французской королевской семьи российскому императорскому двору.

Затонувший корабль и груз, содержащийся на нем, принадлежат Аландскому автономному региону и, хотя на обретение заветных бутылок власти островов рассчитывают потратить порядка 80 тыс. евро, их затраты вскоре должны окупиться: если возраст шампанского будет подтвержден, то каждая бутылка будет стоить не менее 68 тыс. долларов.