Экс-заместитель Черновецкого остается в политике?

Лидер ГО «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Украины Зорян ШКИРЯК не опроверг вчерашнюю информацию в СМИ о возможном появлении экс-заместителя председателя КГГА, депутата Киевсовета 5-го созыва Валерия МИРОНОВА среди лидеров обновленной СХП.

В комментарии УНИАН З.ШКИРЯК, говоря о будущем партии, заявил о намерении в ближайшее время провести полную модернизацию и ребрендинг возглавляемой им партии.

«Сейчас мы начали перерегистрацию членов СХП и подготовку к полной модернизации и ребрендингу партии. Уже в ближайшее время наша политическая сила предстанет абсолютно обновленной, сохраняя при этом и старые, проверенные временем и обстоятельствами кадры. Партия действительно будет наполнена качественно новым профессиональным составом, в том числе специалистами в различных областях экономики, правоведения, управления городским хозяйством, лидерами общественного мнения, представителями научной и культурной элиты и людьми, имеющими стойкую гражданскую позицию. Всеми теми, кто реально желает утвердиться и самореализоваться в современном обществе», - сказал З.ШКИРЯК.

Говоря о возможности появления экс-заместителя главы КГГА В.МИРОНОВА в лидерах обновленной СХП, З.ШКИРЯК отметил: «Я знаком с Валерием много лет и знаю его как настоящего профессионала и эффективного управленца. Безусловно, в силу разных обстоятельств Валерий МИРОНОВ не смог всецело реализовать свои программы и проекты, будучи на должности заместителя главы КГГА. Но я уверен в том, что его серьезный опыт управления крупными предприятиями и совершенно новый подход к решению задач будет полезен обществу и на уровне столицы, и страны в целом».

Глава СХП не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что В.МИРОНОВ может быть среди лидеров обновленной партии. «Думаю, сегодня еще рано говорить о конкретных персоналиях в структуре будущей партии. Мы стоим в начале пути, и впереди еще много работы. Скажу одно – с нами будут достойные и ответственные люди, профессионалы своего дела», - сказал З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, 21 августа на VIІ внеочередном съезде Социально-Христианской партии З.ШКИРЯК был избран главой СХП.

31 августа некоторые СМИ распространили информацию с ссылкой на источник в ГО «Новый Киев», что прежний заместитель главы КГГА В.МИРОНОВ может стать одним из лидеров обновленной СХП.