В Крыму россиянин упал со скалы

Сегодня ночью в районе мыса Айя в Севастополе упал со скалы и получил травмы 26-летний житель Екатеринбурга.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, отдыхающий вышел из палаточного лагеря на прогулку, во время которой оступился. Чтобы спасти пострадавшего, сотрудники МЧС обратились за помощью к Севастопольскому отряду морской охраны. Пограничники и поисково-спасательный отряд МЧС на катере прибыли на место происшествия. Они доставили мужчину к причалу отряда морской охраны, где передали его бригаде «скорой помощи».

Россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы рук, ног, туловища и лица, рваные раны конечностей.