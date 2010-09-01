На трассе Киев-Чоп не разминулись Хонда и Опель: 1 погибший, 2 раненых

В Житомирской области за минувшие сутки в четырех ДТП погибли два и травмированы семь человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области.

Уточняется, что ночью 31 августа на объездной дороге вокруг Овруча водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением, съехал в правый кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и доставлены в больницу, еще одна пассажирка от полученных травм умерла.

Кроме того, один человек погиб во время аварии, которая произошла вчера около 19.15 на автодороге "Киев-Чоп" Радомышльского района. Водитель автомобиля "Опель", 25-летний житель Черновицкой области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Хонда". За рулем “Хонды” был 36-летний одессит, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, а пассажир автомобиля “Опель” - 24-летний житель Черновицкой области - от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Подробности других ДТП, во время которых были травмированы люди, пресс-служба областного управления ГАИ не предоставила.