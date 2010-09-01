В Москве приказано заканчивать ночь в 10 утра

В Москве вступил в силу запрет на ночную продажу крепкого алкоголя. С 1 сентября крепкий алкоголь нельзя будет купить с 22:00 до 10:00. Ограничение касается только продукции с содержанием этилового спирта более 15%, отмечает РосБизнесКонсалтинг. В эту категорию не попадает пиво и большая часть вин.

Новый запрет не будет распространяться на бары и рестораны. Таким образом, в зависимости от режима работы баров или ресторанов, там можно будет приобрести спиртное и ночью.

Ранее в Москве действовал запрет на продажу крепких спиртных напитков с 23:00 до 08:00. При этом префектуры округов столицы могли согласовывать возможность круглосуточной реализации спиртных напитков. Теперь такая возможность отменена.