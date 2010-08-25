Старт политического сезона: те же лица, те же методы

Новый политический сезон стартовал, как и полагается, на День Независимости. Президент Виктор Янукович, которого в Партии регионов продолжают называть «лидером», выступил на Майдане, а Юлия Тимошенко обратилась к своим сторонникам у подножья памятника Тарасу Шевченко. Ожидание выступления лидера БЮТ оказалось сильнее самого обращения – продолжительным речам Юлии Владимировны заметно не хватает конкретики. Хорошо отдохнувшая Тимошенко в изысканной вышиванке (вышивка белым по белому постепенно становится униформой украинских политиков) стремилась изложить сторонникам программное видение политического будущего страны, при этом практически не сказав ничего нового. Даже место проведения митинга не играло определяющей роли: на Кобзаря у Юлии Владимировны нет монополии – за день до ее выступления Виктор Янукович открыл реконструированный музей Тараса Шевченко в Каневе.

Да и Виктор Федорович успел опередить свою главную соперницу. Он обратился к согражданам в праздничный день с более коротким выступлением, в котором расставил приоритеты своей деятельности – проведение конституционной реформы, активная дипломатическая деятельность, непричастность государства к случаям цензуры, гарантирование социальной справедливости. Ничего удивительного: у Януковича нет необходимости выступать с масштабными обращениями, для него не существует проблемы попадания на голубой экран, поэтому логика создания информационных поводов у главы государства иная.

Команда Тимошенко использовала неоднократно апробированную схему направленного информационного взрыва. На разогреве у Юлии Владимировны выступил Юрий Луценко, в эфире «5 канала» не только давший ей очередную публичную клятву верности, но и поведавший о планах Банковой добиться продления президентской каденции до 7 лет вместе с увеличением срока полномочий нынешней Верховной Рады до 2015 года. Понятно, что леди Ю в этом созыве парламента ловить уже нечего, поэтому она будет его использовать в качестве разменной карты. Сожалеть о постоянно сокращающейся парламентской фракции БЮТ не приходится, ведь неумолимо надвигается необходимость позиционирования Юлии Тимошенко как лидера «Батькивщины».

И Тимошенко, и Янукович сообщили о своей готовности к изменениям многострадальной украинской Конституции. Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет: оба давно рассматривают процедуру совершенствования Основного Закона сквозь призму политической целесообразности, или точнее – личной выгоды. Ни на Банковой, ни на Туровской не рассчитывают на конституционный блицкриг, но стремятся расчистить законодательное поле под отдельно взятого политика. И раз Янукович дает понять, что заинтересован в усилении президентской власти, то Тимошенко, следуя законам жанра, вернется к инициативе о наделении значительными полномочиями премьера. Конечно же, многое в политических раскладах зависит и от того, пройдут ли парламентские выборы раньше президентских.

Лидер БЮТ немало времени потратила на осмысление ситуации, в информационном пространстве ее не было больше месяца. Приходится констатировать, что новых идей политик, претендующий на лидерство в оппозиции, не предложил – Тимошенко выступает в своем репертуаре, продолжая эксплуатировать потенциал собственной харизмы. Вокруг Юлии Владимировны постоянно находится сплоченная свита, больше напоминающая кольцо преданных вассалов, нервно реагирующих на чужаков, покушающихся на суверена, а участникам митингов экс-премьер предлагает политическую осетрину второй свежести. Падение рейтинга популярности «сердечников» заставляет их лидера искать новые пути консолидации команды, но пока украинского прорыва на этом направлении не наблюдается.

Перед Януковичем стоят иные, по сравнению с Юлией Владимировной, проблемы. Виктор Федорович давно привык быть самым рейтинговым политиком страны, и в ближайшее время его позициям ничего не угрожает. Но, объявив о решимости проводить реформы, глава государства стал заложником собственного красноречия. В сложившейся в Украине на сегодня политической и экономической ситуации реформы выглядят даже не панацеей, а единственно возможным выходом из тупика. На протяжении 19 лет украинская власть имитировала готовность реформировать страну, сегодня запас прочности практически исчерпан. При этом население не готово к шоковой терапии, а у команды Януковича велик соблазн закрутить гайки в политике, чтобы «надежно зафиксировать» общество перед началом экономических преобразований. Готов ли президент заплатить своей популярностью за обещанные им преобразования? Вопрос выглядит нарочито риторическим.

Чем ответит Тимошенко, понятно уже сегодня: Юлия Владимировна будет бить по болевым точкам власти как политик, хорошо знакомый с проблемами страны. Вряд ли экс-премьер будет ограничена в температуре своих риторических заявлений уголовными делами, которые новая власть энергично возбуждает против ее бывших подчиненных. Скорее, это только подстегнет лидера БЮТ к наступательным действиям. Ее политическая команда более полугода находится без внятного управления и целеуказания, и промедление с внятными действиями грозит продолжением предынфарктного состояния Блока Юлии Тимошенко.

Следующее публичное обращение к согражданам Тимошенко наметила на 7 сентября – дату возобновления работы Верховной Рады. Высока вероятность, что после выяснения «что вы делали прошлым летом» парламентскую коалицию пополнят еще несколько бютовцев-перебежчиков. Но Юлия Владимировна постепенно будет отряхиваться от старого бренда, ее будут позиционировать как Мать-«Батькивщину», поскольку новый избирательный закон запрещает участие в выборах партийным блокам. Будет ли баллотироваться сама Юлия Владимировна? Вряд ли ее прельщает место депутата областного совета в Днепропетровске или крымского парламентария. Скорее, Тимошенко постарается быть всеохватывающим вождем, сосредоточившись на партийном строительстве. Поэтому и выступление перед Верховной Радой с требованием моратория на повышение цен на тарифы ЖКХ привязано к дате официального старта кампании по местным выборам.

Подобно французским Бурбонам, Янукович и Тимошенко ничего не забыли и ничему не научились. Оба политических тяжеловеса начали политический сезон практически синхронно, они действуют по стандартным шаблонам, не используя оригинальных ноу-хау. Президенту такая ситуация выгодна, ведь власть изо всех сил пытается изобразить стабилизацию – больше мировому сообществу, чем согражданам. Юлии Тимошенко придется сменить стратегию и тактику, чтобы обозначить свои претензии на реванш, поскольку сегодня ее заявления напоминают больше перечень политических обид.

Евгений Магда