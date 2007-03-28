Крымские водолазы нашли возле пирса бомбу
08:56, 28 марта 2007Разное
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На глубине 4 метра
В Сакском районе АР Крым на озере Донузлав на территории порта косы "Южная" водолазами Евпаторийского городского управления Главного управления МЧС в АР Крым, возле пирса в воде на глубине 4 м, обнаружена фугасная авиационная бомба (ФАБ-100).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, работы по подъему и обезвреживанию планируют провести 30 марта.
Всего за сутки на территории страны обнаружено 39 боеприпасов, а именно: авиабомбу, 29 артиллерийских снарядов, 8 мин и гранату времен Великой Отечественной войны.
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