Крымские водолазы нашли возле пирса бомбу

В Сакском районе АР Крым на озере Донузлав на территории порта косы "Южная" водолазами Евпаторийского городского управления Главного управления МЧС в АР Крым, возле пирса в воде на глубине 4 м, обнаружена фугасная авиационная бомба (ФАБ-100).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, работы по подъему и обезвреживанию планируют провести 30 марта.

Всего за сутки на территории страны обнаружено 39 боеприпасов, а именно: авиабомбу, 29 артиллерийских снарядов, 8 мин и гранату времен Великой Отечественной войны.