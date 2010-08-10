Перестрелка на курорте: житель Скадовска ранил четверых киевлян

В Херсонской области на местном курорте в поселке Большевик в перестрелке пострадали четверо отдыхающих из Киева.

Как стало известно сегодня из сообщения пресс-службе Управления МВД в Херсонской области 3 августа в дежурную часть Голопристанского райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории автокемпинга в с.Большевик происходит стрельба.

Выехав на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пострадали четверо жителей Киева. У всех были кровоподтеки, царапины и ранения от резиновых пуль.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что компания киевлян отдыхала со своими семьями. Рядом с ними отдыхали жители Скадовска, тоже со своими семьями. Конфликт между группами отдыхающих начался из-за того, что дети киевлян насмехались над жителями Скадовска, поскольку те напились и ругались между собой. Это не понравилось скадовчанам и они накричали на детей. Последние пожаловались родителям. В результате все переругались, но до драки не дошло.

Однако вечером обе компании сильно напились и вспомнили о конфликте. По словам киевлян, один из жителей Скадовска стал бросаться на них с топором. Чтобы защититься, житель столицы достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Но это не остановило местных и один из них, 27-летний житель села Михайловка этого же района, применил оружие травматического типа.

Вследствие чего ранил четырех киевлян. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице. А подозреваемый выбросил оружие, вызвал такси и уехал в Скадовск, где скрывался у родственников. Но работники милиции нашли его и задержали.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст.296 Уголовного кодекса Украины “хулиганство”.