Мэр Севастополя призывает не платить за автопарковки

Все автопарковки на территории Севастополя, кроме городка Балаклава, отныне бесплатные, глава городской госадминистрации на прошлой неделе отменил соответствующее распоряжение, подписанное его предшественником об автопарковках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель города Валерий САРАТОВ на брифинге. По словам губернатора, распоряжение «было издано с нарушениями, но мы это распоряжение отменили, и сегодня никто никакого права взимать с автолюбителей деньги за парковку не имеет».

В.САРАТОВ назвал мошенниками лиц, которые взымали деньги за автопарковки. По его словам, «их задерживала в субботу милиция, потому что они пытались по-прежнему взимать деньги». Глава города попросил «севастопольцев никому никаких денег за атопарковку не давать, за исключением Балаклавы - там есть Агентство развития Балаклавского района, оно, в соответствии с законодательством, уже ряд лет осуществляет автопарковки в центре Балаклавы». Как добавил он, «мы там другого решения не нашли для того, чтобы контролировать, и машины быстрее уезжали, учитывая, что в Балаклаве просто нет территории для автопарковок. Все остальные парковки в Севастополе незаконны».

Глава горадминистрации еще раз призвал «всех севастопольцев не платить деньги за автопарковку. Это мошенники. Надо не стесняться звонить в милицию, в горадминистрацию, будем принимать меры реагирования».