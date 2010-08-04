Поляки разоблачили махинации с украинскими водительскими правами
Могут быть замешаны свыше 200 человек
Работники пограничной службы Польши разоблачили махинации с незаконно выданными полякам украинскими водительскими правами, которые могли получить свыше 200 лиц.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Карпацкого отдела Пограничной службы Польши Марек ЯРОСИНСКИЙ.
Он отметил, что прокуратура уже возбудила дела в отношении 34 лиц за незаконное получение украинских водительских прав, часть из которых призналась, что купила их в Украине.
„Это лишь начало наших действий, поскольку оцениваем на основании показаний посредников и людей, которые воспользовались их услугами, в деле могут быть замешаны свыше 200 человек”, - сказал пресс-секретарь.
М.ЯРОСИНСКИЙ отметил, что пограничники разоблачили махинации, когда начали проверять, как часто поляки, которые во время контроля показывали украинские права, находились в Украине.
„Выяснилось, что во многих случаях это было слишком короткое пребывание или даже разовое, то есть недостаточное для того, чтобы научиться управлять автомобилем и сдать экзамен”, - отметил он.
Пресс-секретарь добавил, что часть поляков признали, что платили посредникам 2-3 тысячи долларов за получения украинских водительских прав, которые позже меняли на польские.