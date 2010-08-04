Поляки разоблачили махинации с украинскими водительскими правами

Работники пограничной службы Польши разоблачили махинации с незаконно выданными полякам украинскими водительскими правами, которые могли получить свыше 200 лиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Карпацкого отдела Пограничной службы Польши Марек ЯРОСИНСКИЙ.

Он отметил, что прокуратура уже возбудила дела в отношении 34 лиц за незаконное получение украинских водительских прав, часть из которых призналась, что купила их в Украине.

„Это лишь начало наших действий, поскольку оцениваем на основании показаний посредников и людей, которые воспользовались их услугами, в деле могут быть замешаны свыше 200 человек”, - сказал пресс-секретарь.

М.ЯРОСИНСКИЙ отметил, что пограничники разоблачили махинации, когда начали проверять, как часто поляки, которые во время контроля показывали украинские права, находились в Украине.

„Выяснилось, что во многих случаях это было слишком короткое пребывание или даже разовое, то есть недостаточное для того, чтобы научиться управлять автомобилем и сдать экзамен”, - отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что часть поляков признали, что платили посредникам 2-3 тысячи долларов за получения украинских водительских прав, которые позже меняли на польские.