На дне Черного моря обнаружили подводную реку

На дне Черного моря обнаружена единственная в Мировом океане подводная река.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщила группа ученых из университета английского города Лидс, которая провела исследование этого природного объекта непосредственно на месте его расположения. Они выяснили, что длина реки составляет 37 морских миль, ширина - более полумили, а скорость течения воды - 4 мили в час /около 7,5 км в час.

При совсем небольшой длине эта река отличается громадным объемом перемещаемой воды - 22 тыс. кубических метров в секунду. Если бы эта река находилась на суше, то, по этому показателю, была бы шестой в мире.

Водный поток образован проникновением через пролив Босфор более соленой воды Мраморного моря в менее соленую среду Черного моря. По этой причине вода в реке отличается чрезвычайно высокой концентрацией соли.