Свадьба дочери обойдется Клинтонам в 3-5 млн долл.

Свадьба Челси Клинтон обойдется ее родителям - экс-президенту США Биллу Клинтону и госсекретарю Хиллари Клинтон - в 3-5 млн долл. "Мы все очень переживаем, а Билл даже похудел на семь килограммов", - сказала накануне торжества по поводу бракосочетания единственной дочери Х.Клинтон в интервью американскому телеканалу NBC.

Церемония бракосочетания 30-летней Ч.Клинтон и 32-летнего сотрудника инвестиционного банка Марка Мезвински состоится сегодня в поместье Астор Кортс, построенном в начале XX века, в павильоне, являющемся копией французского Версаля, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Поместье расположено недалеко от городка Райнбек в двух часах езды от Нью-Йорка. В связи с торжеством Секретная служба США распорядилась временно запретить полеты в окрестностях Райнбека.

На свадьбе ожидается около 500 гостей, в числе которых телеведущая Опра Уинфри, певица Барбара Стрейзанд и кинорежиссер Стивен Спилберг.

Что касается действующего президента США Барака Обамы, то его не будет в числе приглашенных. "Два президента на свадьбе - это слишком, - пошутил по этому поводу Б.Обама - Пришлось бы вскрывать каждый подарок и всех проводить через металлоискатель, а сотрудников службы безопасности было бы больше, чем гостей".