В Крыму парень разбился при падении со скалы

19-летний житель крымского города Армянск, спускаясь со скалы к морю, упал на камни и погиб от многочленных травм.

Несчастный случай произошел в Черноморском районе Крыма 30 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Молодой человек сорвался со скалы на камни с высоты 10-12 метров и получил несовместимые с жизнью травмы», - сообщили спасатели.

Бойцы МЧС подняли тело погибшего.