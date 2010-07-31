В Крыму парень разбился при падении со скалы
14:14, 31 июля 2010Разное
1448 0
Сорвался с 10-12 метров
19-летний житель крымского города Армянск, спускаясь со скалы к морю, упал на камни и погиб от многочленных травм.
Несчастный случай произошел в Черноморском районе Крыма 30 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
«Молодой человек сорвался со скалы на камни с высоты 10-12 метров и получил несовместимые с жизнью травмы», - сообщили спасатели.
Бойцы МЧС подняли тело погибшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter