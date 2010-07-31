В акватории Измаильского морского порта горела баржа

В Одесской области в акватории Измаильского морского торгового порта поблизости г. Измаил на реке Дунай горела несамоходная нефтеналивная баржа „Т-230”, стационарно закрепленная возле берега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник 30 июля в 18.38.

Огонь повредил капитанскую рубку, столовую и каюту на общей площади 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В 20.30 пожар был ликвидирован. К гашению пожара привлекались три отделения Государственной пожарной охраны МЧС, отделения Измаильского порта и катер порта „Портовый-8”.

Судно принадлежит ОАО „Украинское Дунайское пароходство”.