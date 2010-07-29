В Одессе открыли вторую пляжную библиотеку

В Одессе на территории развлекательного комплекса «Малебу» крупнейшего пляжа Лузановка начала функционировать вторая библиотека для отдыхающих.

Как передает корреспондент УНИАН, концепция библиотеки в рамках программы "Книги и солнце", которую реализуют волонтеры общественного движения «Вперед», осталась неизменной: как и в первой библиотеке на пляже «Золотой берег», любой отдыхающий может выбрать понравившуюся ему книгу для чтения.

По словам лидера движения 32-летнего Григория ТРИПУЛЬСКОГО, «организаторы второй библиотеки также пропагандируют идею кроссбукинга (обмена книгами), которую позаимствовали у европейцев. Доступ к печатному слову - свободный и бесплатный. Книги для чтения выдаем со стеллажей под «честное слово». А если кому-то приглянулась книга, можете ее взять себе, оставив взамен свою».

«Надеемся, что жителям близлежащего жилмассива Котовского эта идея будет по душе, - говорит депутат горсовета Г.ТРИПУЛЬСКИЙ, - и они с удовольствием будут пользоваться услугами нашего необычного сервиса».

А волонтеры движения «Вперед» тем временем постараются открыть пляжные библиотеки и на соседних городских пляжах. Поскольку, подчеркивают они, это соответствует их главной цели – «благоустройству во всех отношениях и экономическому развитию Одессы, решению этих вопросов по принципу «от человека к международному имиджу города».