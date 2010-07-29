От жары умер брат Владимира Винокура

В Москве скончался старший брат популярного российского артиста Владимира Винокура - Борис. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце, а аномальная жара пагубно сказалась на его самочувствии.

"Мы были очень близки. Огромная потеря... Пытаюсь принять обстоятельства, но это очень больно. В такие минуты особенно понимаешь, что главное в нашей жизни - это здоровье", - приводит слова артиста Газета по-киевски.

Борис Винокур всю свою жизнь прожил в Курске, где занимался предпринимательством в сфере строительства. Он часто сопровождал брата на гастролях. Сам Владимир Винокур не раз признавался, что если бы не Борис, его карьера вряд ли бы состоялась. "Это огромная трагедия для меня. Я отменил поездку в Юрмалу на "Новую волну", еще девять дней буду оставаться в Москве", - сказал он.