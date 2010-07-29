Спецподразделение задержало мужчину со львенком на руках
Сообщение из Евпатории
Сотрудники спецподразделения «Барс» изъяли месячного львенка у мужчины в Евпатории, который носил животное по набережной и предлагал отдыхающим сфотографироваться с ним.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской милиции.
Информация о мужчине со львенком на руках поступила в Евпаторийский горотдел милиции 26 июля. В тот же день наряд «Барса» задержал жителя Сакского района Крыма.
«Документов о происхождении и принадлежности экзотического животного парень предоставить не смог. Факт использования львенка в коммерческих целях он отрицал», - говорится в пресс-релизе.
В настоящее время проводится проверка.
Милиция направила материалы в природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств происшествия.
Детеныша льва передали на временное содержание в ялтинский зоопарк.
Животное находилось в удовлетворительном состоянии.
Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа или ареста сроком до шести месяцев.