Дать Донбассу возможность отделиться – значит отдать его России. Ответ Андруховичу

Ампутация или лечение?

«Если еще когда-то произойдет такое чудо, что в Украине опять победят, условно говоря, оранжевые, то нужно будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. Сейчас они этого не сделают, потому что сегодня их люди сидят при власти в Киеве. Но я почти не верю в то, что оранжевые когда-либо придут к власти " (UNIAN).

Не подумайте, что это мнение выразил какой-то украинофоб. Нет, это сказал как раз патриот, наш популярный писатель Юрий Андрухович в интервью Оксане Климончук (УНИАН). Мнение сразу же подхватили другие интернет-издания и понесли в мир миллионам читателей.

Какой выброс щедрости! – удивится где-то далеко посторонний человек. А кто-то более близкий и удивится, и весьма утешится: о, наконец сами шароварщики признали, что заглотнули не свое! Может, и похвалит автора. Однако у того свой аргумент: «Я никогда не подсчитывал специально, но, как говорят, на глаз – наш проукраинский политикум без этих двух регионов на каждых выборах имел бы где-то свыше семидесяти процентов. То есть было бы такое крепкое проукраинское большинство в парламенте, крепкая проукраинская власть и западный вектор был бы вне дискуссий».

Дать возможность отделиться – в действительности значит отдать России. Тут и захотелось вмешаться: так-так, вы-то начните, пан, опять отдавать – это кому-то весьма понравится, и на очереди появятся Днепропетровск, Харьков, Одесса... (а есть еще западные соседи!). Потому что, известно, аппетит приходит во время еды, потому что никакого быстрого разграничения в ментальности наших граждан не произойдет. Россия недаром веками расселяла в Украине свой этнос. К тому же не забывайте: в названных регионах есть еще и украинские села, где живет наша культура и в известной мере историческая память. Перефразировав Тараса Шевченко, скажу: «Ви на сторожі коло НИХ поставте слово!» А что касается Крыма в частности, где проживает около полумиллиона украинцев, то учтите еще историческую память татар: они совсем не хотят возвращаться в Россию. Вот лишь украинцев там стало меньше: с 1989 по 2001 год их число сократилось на 2,4 процента.

Говорите, отдать. Но мы уже, как тот говорил, наотдавались – во все стороны. Не буду здесь перечислять потерянные земли с украинским этническим населением и тем самым вызывать у кого-то горечь от поражения, а у кого-то радость от победы. Лишь прибавлю: беречь нужно также безлюдные территории. Вон сегодня Румыния уже начала разведывательные работы на участке нефтегазоносного Черноморского шельфа, которую отсудила у Украины, потому что наши высоковластные «лохи», заключая соглашение раньше, согласились вынести «за скобки» спорный территориальный вопрос.

Для дальнейшего нашего разговора считаю нужным привести некоторые официальные данные относительно проблемного Донецкого региона. По Всеукраинской переписи 2001 года, на Донбассе украинцы составляли подавляющее большинство населения – 56,9%. Украинский язык считали родным 24,1% населения области, что на 6,5 процентного пункта меньше, чем по данным переписи 1989 года. Русский язык определили как родной 74,9%. По сравнению с прошлой переписью населения этот показатель вырос на 7,2 процентного пункта. 41,2% украинцев считали родным язык своей национальности, русский, – 58,7%, другой – 0,1%. И 98,6% россиян считали родным язык своей национальности, украинский, – 1,3%, другой – 0,1%.

Следовательно, здесь видим не только последствия векового имперского гнета, но и неэффективность нашей «независимой» власти с самого начала, когда за каких-то два года показатель родноязычных украинцев уменьшился на 6,5 процентного пункта. Однако даже эти показатели наглядно убеждают нас в наличии оптимистичной перспективы, альтернативной государственному или официальному двуязычию, тем более, полному обрусению Донбасса или выделению его из Украины. Имею в виду уже испытанное в других странах национальное возрождение, которое обязательно означает натурализацию обрусевших украинцев на их исторической Родине, возвращение им родного языка и тому подобное. Базовые условия для этого достаточны – слово за государством.

Не обошел вниманием писатель и роль президента Виктора Ющенко: «В результате политической борьбы из него сделали националистического монстра, а для донецких он вообще стал каким-то фашистом, нациком. То есть даже настолько компромиссный, объединительный вариант не сработал». По поводу этого могу заметить: Виктор Ющенко сам позволил таким себя сделать. Как я уже не раз отмечал, так бывает всегда, когда противника не побеждаешь, а только дразнишь, когда своими микродозами в действительности делаешь полезную ему прививку против украинской национальной идеи.

С донецкими «друзьями» В.Ющенко только что не родичался – настолько имел любезные отношения, а вот системно и постоянно с регионом не работал. Иногда его президентство выглядело как любительское занятие, когда не хочешь и знать, что тебе замыливают глаза, когда отдаешь противнику инициативу, когда исчезает чувство долга. Наверное, многих нас неприятно поразило сообщение о том, что 17 апреля 2008 года ученики Донецкой гимназии №70, нарядно одетые, в торжественном волнении несколько часов напрасно прождали президента, который должен был провести для них важный урок, побеседовать с выпускниками. Как отмечает Kompromat.ua (перевод – О.П.), «Прогуляв урок по евроинтеграции, Виктор Ющенко сократил свое отставание от графика и начал Всеукраинское совещание «С любовью и беспокойством о детях: год национального усыновления» с опозданием на 2 часа». Дальше президент посетил спортивный стадион, где пробыл «ровно 7 минут. После чего сел за руль, пригласил к себе в машину Рината Ахметова и уехал на высокой скорости. Со стадиона президент с Ахметовым выехали около 18.00. Из Донецка Виктор Ющенко вылетел около 21.00. Где находился глава государства три часа по окончании официальной программы визита в Донецк?.. По информации источников «Острова», это время Виктор Андреевич гостил в доме Рината Леонидовича».

Ввиду несомненного патриотизма, литературного таланта и независимой мировоззренческой позиции Юрия Андруховича, я могу принять лишь как фигуральное высказывание его утверждение: «Потому что не может в действительности претендовать на лучшую судьбу народ, который предпочитает стоять раком на огородах вместо того, чтобы читать книжки». Да, украинцы сегодня мало читают, но не из-за огородов. Благодаря тем огородам они себя кормят. И не вина рядового украинца в том, что на его душу мало приходится книжек.

Мнения Юрия Андруховича прозвучали в сопровождении интересных рефлексий, вызванных политическими событиями в Украине, а также некоторых исторических обобщений, оригинальных метафор, но не со всеми ними можно согласиться. Возражая ему, я, однако, знаю: наш писатель не имеет ничего общего с лицами, которые умышленно запускают в народ провокации с надеждой, что те приживутся и начнут зомбировать человеческие головы. Юрий Андрухович не таков: он просто ошибся. Вместо того, чтобы решить проблему, он захотел от нее избавиться таким вот инстинктивным способом. Вместо лечения он выбрал ампутацию. Похоже, не выдержали нервы.

Когда речь идет о защите наших национальных интересов, мы никогда не должны при всем народе выражать свои страхи, сомнения, безвыходность, готовность уступить. Вспоминаю, как Леонид Кравчук когда-то беспомощно разводил руками на тему пребывания российского Черноморского флота в Украине: а как мы, мол, его выведем?.. Такая демонстрируемая миру беспомощность в устах президента не добавляет авторитета ни ему, ни возглавляемой им стране. Потому что есть международные суды, есть в конечном итоге сама ПОЗИЦИЯ, соразмерная твоему статусу.

Как мы уже привыкли уступать!.. Уступили ядерное оружие, имя отчизны в гражданских документах, национальные интересы, право на самостоятельные решения и человеческую жизнь. Одно слово, уступаем государственную независимость и собственную свободу. Но, что важно, уступает не украинский народ, уступает всегда его властная верхушка. В том вы сами убедитесь, если поговорите на эту тему с украинцами Востока и Запада.

В откровенных признаниях Юрия Андруховича я вижу искреннюю боль за судьбу Украины, в основном чувствую себя его единомышленником, но совет вот так «отделять» считаю наивным и опасным.

Олекса Палийчук, Киев