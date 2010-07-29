В Одессе трамвай сорвался с рельсов и упал на «Таврию»: водитель авто погиб

Сегодня утром сошел с рельсов и перевернулся на пересечении улиц Балковской и Маловского трамвай маршрута № 15. При этом пустой вагон, который перегоняли для ремонта, раздавил автомобиль «Таврия», водитель которого погиб на месте.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Одесского горуправления Госавтоинспекции, уточнив, что «спасатели быстро подняли трамвай и вытащили из-под него автомашину».

По словам очевидцев, во время движения трамвая не сработали тормоза. И хотя водитель и стажер бросали на рельсы перед ним стальной тормозной «башмак», предотвратить аварию с трагическим исходом не удалось.