Профсоюзы нужно «перезагрузить». Иначе умрут на задворках общества

Спросите у десятка рядовых украинцев на улице, даже столичной, кто возглавляет крупнейшее профсоюзное объединение страны, и минимум от девяти услышите «не знаю». Не удивлюсь, если и десятый не будет знать.

Или попробуйте с другой стороны. Пересмотрите страницы новостей или аналитики десятка самых популярных средств массовой информации – что там о профсоюзах? Практически ничего. Будто и нет в стране таких.

Загляните в Интернет. Там, конечно, поисковая система предложит довольно много упоминаний об украинских профсоюзах. Не поленитесь, просмотрите хотя бы полсотни этих упоминаний, и вы увидите, что речь идет о малозначимых с точки зрения основных функций профсоюзов событиях или явлениях. По крайней мере, составить для себя четкое представление, что профсоюзы делают для защиты трудовых прав украинцев, кроме произнесения деклараций, вы не сможете. Скорее, напротив, придете к выводу, что защита вышеуказанных прав и жизнь профсоюзов находятся будто в параллельных пространствах – не пересекаются.

Приведу мелкий, но показательный, как по мне, пример: тема последней (7 июля) пресс-конференции Василия Хары (председателя Федерации профсоюзов Украины, о котором не знают девять из десяти прохожих) была заявлена как «Профсоюзы в реалиях социально-экономического кризиса: проблемы и перспективы» (вопрос для обсуждения – «Анализ социально-экономической ситуации в Украине и роль профсоюзов в преодолении последствий социально-экономического кризиса»), а речь шла на ней исключительно о, цитирую пресс-релиз, «попытках нелегитимной смены профсоюзного руководства на всех организационных уровнях, изъятии имущества Федерации и членских организаций, печатей и уставных документов». То есть, о судебной войне за имущество ФПУ (основа его – больше сотни санаторно-курортных заведений). Конечно, можно объяснить эту почти анекдотическую «параллельность» обычной небрежностью пресс-службы ФПУ в определении темы пресс-конференции, но вышло, повторяю, показательно.

Мы все любим говорить, что Украина строит гражданское общество. Это, среди прочего, когда в стране есть сильные и влиятельные общественные организации. А какая общественная организация объективно должна быть самой сильной и самой влиятельной? Конечно, - профсоюзы. Но это теория. Реально же профсоюзы в настоящее время уверенно находятся на задворках общественной и политической жизни Украины, и ситуация только ухудшается. То, что правительство приняло решение повысить цену на газ без предварительного согласования с профсоюзами, как того требует Генеральное соглашение о тарифах, и то, что после соответствующего протеста профсоюзов это повышение никто не собирался отменять или хотя бы приостанавливать, очень хорошо показывают нынешние реальные, а не декларируемые, место и влияние профсоюзов.

Мне неприятно обо всем этом говорить. Потому что профсоюзной работой занимаюсь 18 лет, а следовательно не могу и не имею права оценивать все как посторонний наблюдатель, не принимая на себя частицу вины, и как профсоюзный деятель популярность среди людей с улицы имею не больше, а еще меньше, чем народный депутат Василий Хара. Однако должен нескромно заявить, что принадлежу к тем людям, которые считают ситуацию в профсоюзном движении Украины критической и призывают ее немедленно и решительно менять. Мне неприятно признавать, что основные новости профсоюзной жизни, которые попадают в публичное пространство, - это новости об имущественных спорах, участии в рейдерстве, внутренних дрязгах, интригах, взаимных обвинениях, и тому подобное. Мне, например, неприятно (в том числе и потому что это касается меня лично) говорить публично, что в прошлом месяце ФПУ абсолютно незаконно выкинула из правлений и наблюдательных советов фондов обязательного государственного социального страхования большинство представителей профсоюзов, которые не входят в ее, ФПУ, состав (оставили лишь представителей «независимых» профсоюзов работников налоговых органов, министерства внутренних дел, Академии наук.) И теперь сотни тысяч, если не миллионы, украинцев, платя немалые социальные взносы, утратили даже минимальное (через меньшинство в представительстве в руководящих органах фондов) влияние на их справедливый раздел.

По-видимому, я таки преувеличиваю, сгущаю краски. Потому что знаю довольно много случаев настоящей, а не подковерной, профсоюзной деятельности, знаю достаточно много профсоюзных лидеров и активистов, которые действительно переживают за свое дело. Знаю, что мысль о необходимости решительных действий во имя объединения усилий украинских профсоюзов не зависает в воздухе. Есть люди, которые, несмотря ни на что, не теряют веры в проведение Конгресса всеукраинских профсоюзов, на котором все, без исключения, крупнейшие профсоюзные объединения таки договорятся вместе делать то, ради чего, собственно, профсоюзы существуют в этом мире. А, следовательно, можно и нужно профсоюзам выбираться с задворок, или, употребляя популярный в наше время термин, «перезагрузить» национальное профсоюзное движение. Хотя бы потому, что ждать или отступать дальше просто никуда.

Вячеслав Рой, председательствующий на Всеукраинском собраниии профсоюзных организаций и профобъединений, которые не входят в состав ФПУ, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины