На месте взрыва в Свято-Покровском храме (фото)

28 июля в Свято-Покровском храме в Запорожье во время вечернего богослужения произошел взрыв. Пострадали 9 человек, одна из них - 80-летняя монахиня - умерла в реанимационном отделении больницы.

Причиной взрыва стало, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство - безоболоночный фугас. Взрыв был эквивалентен приблизительно 500 граммам тротила".

В результате взрыва серьезно повреждены иконостас, внутренняя отделка храма и даже конструкции здания.

Фото Александра Прилепы / УНИАН