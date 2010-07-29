На месте взрыва в Свято-Покровском храме (фото)
05:58, 29 июля 2010Разное
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Пострадали 9 человек, одна женщина умерла
28 июля в Свято-Покровском храме в Запорожье во время вечернего богослужения произошел взрыв. Пострадали 9 человек, одна из них - 80-летняя монахиня - умерла в реанимационном отделении больницы.
Причиной взрыва стало, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство - безоболоночный фугас. Взрыв был эквивалентен приблизительно 500 граммам тротила".
В результате взрыва серьезно повреждены иконостас, внутренняя отделка храма и даже конструкции здания.
Фото Александра Прилепы / УНИАН
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