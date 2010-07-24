В ДТП в Крыму погиб киевлянин
19:07, 24 июля 2010Разное
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Три человека получили травмы
В Крыму в ДТП житель Киева погиб и еще трое получили травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 23 июля находившийся за рулем автомобиля Dacia киевлянин не справился с управлением - машина съехала в кювет и перевернулась.
39-летний водитель от полученных в аварии травм скончался в больнице.
Его жена, 1971 года рождения, и двое детей с травмами госпитализированы.
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