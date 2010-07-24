В ДТП в Крыму погиб киевлянин

В Крыму в ДТП житель Киева погиб и еще трое получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 23 июля находившийся за рулем автомобиля Dacia киевлянин не справился с управлением - машина съехала в кювет и перевернулась.

39-летний водитель от полученных в аварии травм скончался в больнице.

Его жена, 1971 года рождения, и двое детей с травмами госпитализированы.