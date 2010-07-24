Бабуины распознают звук открываемой с брелока двери авто
06:41, 24 июля 2010Разное
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Сидят рядом и ждут
Бабуины Кейптауна научились распознавать звуковой сигнал, предшествующий разблокированию центрального замка автомобиля с брелока, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegraph.
Городские бабуины сидят рядом с автомобилем, и услышав «свист», открывающий машину, забираются в салон и крадут оттуда печенье, воду и другие оставшиеся мелочи, которые могут принять за еду. В этой связи специалисты по обезьянам не рекомендуют автолюбителям пользоваться брелоком, использующим аудиосигнал для включения центрального замка.
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