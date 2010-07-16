Под Киевом воссоздали дом X века (фото)

В центре истории и культуры «Парк Киевская Русь» (село Копачев, Обуховский район, Киевская область) воссоздали один из домов комплекса сооружений, раскопанных в начале 70-х годов прошлого века на киевском Подоле археологом и историком Константином Гупало.

Как сообщили УНИАН в «Парке Киевская Русь», место раскопанных сооружений получило название «Киевские Помпеи».

«Этим домам около 1000 лет, но они хорошо сохранились, благодаря тому, что были засыпаны 15 метрами песка. В Х веке в Киеве было большое наводнение, именно после него дома и оказались под песком. Поэтому находку сравнивают с засыпанными пеплом Помпеями», - сказал автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Как известно, в Переяславском музее под открытым небом уже воссоздавали дома «Киевских Помпеев», но, как говорят специалисты, действительно достоверно их удается воссоздать именно в «Парке Киевская Русь».

«Константин Гупало, который раскопал «Киевские Помпеи», был научным руководителем проекта «Парк Киевская Русь», поэтому понятно, что воссоздать находку нам удастся как никому другому. Жаль, что Константина Гупало уже нет с нами. Думаем, что воссозданная на территории Предгорода Парка усадьба, а также полностью воссозданный комплекс на территории самого Детинца станут доброй памятью о нашем коллеге», - говорит В.ЯНЧЕНКО.

По планам авторов «Парка Киевская Русь», в воссозданной усадьбе «Киевских Помпеев» будет выставка-музей быта киевлянина X века.

Справка УНИАН. «Парк Киевская Русь» – Центр культуры и истории. Создается в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Главная цель: воссоздание в масштабе 1:1 Детинца - Кремля Киева V-XIII в. Общая площадь Парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га. Добраться до Парка можно на маршрутках от станции метро «Выдубичи» (остановка возле «Фуршета»).