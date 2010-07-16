В подмосковном пруду нашли сейф с человеческими останками
01:31, 16 июля 2010Разное
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Cлед ведет в 1992 год
Купальщики нашли в пруду в Красногорском районе Подмосковья сейф с останками человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.
По его словам, сейф нашли в среду вечером. Эксперты установили, что давность наступления смерти человека - порядка восьми лет.
"Следственные органы выясняют обстоятельства гибели человека и работают над установлением его личности", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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