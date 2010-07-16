В подмосковном пруду нашли сейф с человеческими останками

Купальщики нашли в пруду в Красногорском районе Подмосковья сейф с останками человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.

По его словам, сейф нашли в среду вечером. Эксперты установили, что давность наступления смерти человека - порядка восьми лет.

"Следственные органы выясняют обстоятельства гибели человека и работают над установлением его личности", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.