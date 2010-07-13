В Виннице сгорели кабинеты городских чиновников

В Виннице из трехэтажного административного здания Управления образования городского совета по улице Полины Осипенко (центр города) сегодня из-за пожара были эвакуированы 20 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Центра пропаганды Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр КУТОВОЙ.

Он отметил, что сообщение о пожаре поступило около 09.35, и уже в 09.40 на место вызова прибыл наряд пожарной службы, который эвакуировал около 20 сотрудников и вызвал дополнительные силы спасателей на ликвидацию пожара.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 20 сотрудников пожарной службы и 10 единиц спецтехники. Пожар загасили около 11.20.

А.КУТОВОЙ отметил, что по предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке между вторым и третьим этажами здания.

В результате пожара было уничтожено несколько рабочих кабинетов, а также часть деревянного перекрытия крыши.

Жертв и пострадавших нет.