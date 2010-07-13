Осьминог Пауль оказался женщиной

Один из работников музея-океанариума «Скансен» в Стокгольме предположил, что делать прогнозы знаменитому осьминогу Паулю на исход матчей чемпионата мира-2010 помогал кто-то со стороны, а также усомнился в истинности пола головоногого.

По мнению Юнаса Вальстрема, моллюску подкладывали в ящик специальный ароматизатор, который служил подсказкой. Также существует версия, что альтернативой ароматизатору могло служить любимое лакомство осьминога – крабы.

Он также предположил, что Пауль может быть особью женского пола. По словам шведского зоолога, у осьминогов-мужчин одна из восьми щупалец тоньше, чем остальные, чего он не увидел у Пауля, сообщает Газета.ру со ссылкой на Евроспорт.