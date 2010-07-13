"Плейбою" нужен хороший хозяин

Основатель легендарного американского журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер предложил компании Playboy Enterprises Inc выкупить все еще не принадлежащие ему акции, сделав ее таким образом полностью частной, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В настоящее время 84-летний Хефнер владеет примерно 69,5% бумаг класса A и 27,7% бумаг класса B. Хефнер предлагает выкупить все акции по 5,50 доллара за каждую. Общая стоимость акций, которые он намерен приобрести, составляет 185 миллионов долларов.

Playboy переживает не лучшие времена в условиях падения прибыли от рекламы и снижения числа читателей, отмечает Reuters. В июне компания заявила о намерении сократить персонал с целью добиться экономии трех миллионов долларов в год.

В последнее время Playboy активно пытается извлекать прибыль из контрактов на использование знаменитого логотипа в виде кролика производителями одежды, казино и клубами.

В декабре 2009 года велись переговоры о продаже Playboy компании Iconix Brand Group Inc, однако сделка так и не состоялась.

В своем письме-предложении Хефнер указывает, что не заинтересован в продаже Playboy третьей стороне или в слиянии компании, отмечается в заявлении Playboy Enterprises Inc.