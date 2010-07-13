Никитский ботанический сад получил роскошный подарок
02:05, 13 июля 2010Разное
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96 сортов голландских хризантем
Никитский ботанический сад (Ялта, Крым) получил в подарок 96 сортов голландских хризантем.
Как сообщает официальный сайт НБС, 96 сортов хризантем переданы в дар ботаническому саду фирмой "Delta Group Holland".
"Специалисты сада искренне благодарят руководство фирмы за щедрый подарок, пополнение коллекции цветов и будут рады показать эти сорта на ежегодной осенней выставке хризантем", - сообщается на сайте.
С получением такого подарка коллекция хризантем НБС насчитывает более 400 различных сортов этих цветов. При этом примерно половина сортов, представляемых на ежегодном Балу хризантем, проводимом осенью, - это собственная селекция НБС.
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