Никитский ботанический сад получил роскошный подарок

Никитский ботанический сад (Ялта, Крым) получил в подарок 96 сортов голландских хризантем.

Как сообщает официальный сайт НБС, 96 сортов хризантем переданы в дар ботаническому саду фирмой "Delta Group Holland".

"Специалисты сада искренне благодарят руководство фирмы за щедрый подарок, пополнение коллекции цветов и будут рады показать эти сорта на ежегодной осенней выставке хризантем", - сообщается на сайте.

С получением такого подарка коллекция хризантем НБС насчитывает более 400 различных сортов этих цветов. При этом примерно половина сортов, представляемых на ежегодном Балу хризантем, проводимом осенью, - это собственная селекция НБС.