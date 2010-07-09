Наливайченко выдвинул Азарову конкретные требования

Гражданская инициатива «Обновление страны», возглавляемая Валентином Наливайченко, обратилась в Кабинет министров и Верховную Раду Украины с требованием внести изменения в правительственный проект Налогового кодекса, принятый парламентом в первом чтении 17 июня 2010 года.

В частности, требуют устранить из проекта Налогового кодекса положения, которые препятствуют развитию предпринимательства в Украине:

- увеличение сроков налоговых проверок и расширение полномочий ГНАУ во время осуществления налогового контроля;

- безакцептное списание средств из счетов предприятий;

- внедрение "испытательного" срока для СПД, которые намереваются перейти на упрощенную систему налогообложения;

Также авторы письма требуют включить в проект Налогового кодекса положения, которые будут содействовать развитию предпринимательства:

- предусмотреть ответственность налоговых органов за незаконное препятствование предпринимательской деятельности;

- увеличить предельный объем выручки от реализации продукции, товаров, услуг для упрощенной системы налогообложения, что стимулировало бы развитие бизнеса;

- внедрить простую и понятную систему налогообложения и установить размер налогов для каждой категории плательщиков на таком уровне, чтобы было не выгодно от них уклоняться.

В случае невыполнения требований Гражданская инициатива оставляет за собой право прибегнуть к акциям гражданского сопротивления.

Под письмом к правительственным чиновникам и депутатам подписались уже 45 организаций малого и среднего бизнеса и предпринимателей из разных регионов Украины. Среди них, в частности, Клуб предпринимателей г. Запорожья «Успех», объединение частных предпринимателей Мелитопольщины, Организация работодателей «Хмельниччина», Совет предпринимателей при городском председателе г. Ивано-Франковск, Союз частных предпринимателей г. Горловки, Союз предпринимателей Тернопольщины «Украинское дело», Союз христиан-предпринимателей Тернопольщины, Профсоюз предпринимателей (г. Харьков).

Кроме того, уже около 700 подписей собранно под петицией против правительственного проекта Налогового кодекса.

Наливайченко выразил благодарность всем организациям и предпринимателям, которые не остались в стороне и выразили свою позицию относительно Налогового кодекса. «Убежден, что именно совместными усилиями мы сумеем не допустить пренебрежения нашим мнением и вынудим власть учесть предложения украинских предпринимателей. Ведь поднять экономику, развить государство можно лишь максимально «отпустив» бизнес, высвободив инициативы и дав людям возможность зарабатывать и развивать собственное дело», - сказал он.