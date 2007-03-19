Взрыв в киевском кафе: пострадал человек

В 5 год. 46 хв. 19 марта в Подольском районе столицы, площадь Шевченко, 1, в помещении кафе "Канарейка" произошел взрыв бытового газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва 1 человек пострадал, его с ожогами госпитализировали в ожоговый центр г. Киева. Разрушено здание кафе (общая площадь 80 м2). В 6 год. 20 хв. двумя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.

По факту события правоохранительными органами ведется следствие.