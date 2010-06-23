Мой ответ послу Зурабову

Теплий кожух, тілько шкода – не на мене шитий,

А розумне ваше слово брехнею підбите

(Т. Шевченко)

“Я убежден в том, что мы (россияне и украинцы) не просто братские народы, мы – единый народ”, – экстатически заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов в одном из интервью. Ничего нового: его словоблудие нашпиговано традиционно-фальшивыми имперско-совковыми сентиментами к Украине и украинцам. Однако, когда вопрос был поставлен ребром – откажется ли Россия от проекта “Южный поток” в интересах украинской ГТС, он хитро так избежал прямого ответа. Вот и все их московские сентименты. Вот и вся их любовь.

Очень удивляет отсутствие адекватной реакции со стороны подавляющего большинства украинского оппозиционного политикума (видимо, точнее – паноптикума), так называемые лидеры которого остолбенели от стремительного политического процесса, завернувшись в многоцветье своих партийных флагов.

Мой личный ответ Зурабову на его упреки – это комбинация из трех пальцев, знак, согласно некоторым переводам, чисто татарский. Не думаю, что у Зурабова не хватает ума, чтобы знать настоящую историю России. Следовательно, он прекрасно знает, что с самого зарождения московское княжество (страна Моксель) не имело никакого отношения к славянству. Это была смесь угро-финско-монголо-татарского люда. Когда пала Золотая Орда, именно московщина подхватила маниакальную идею ордынских ханов о всемирном господстве, реализовывать которую первым принялся людомор Иван Грозный.

Самой главной целью московитов стало завоевание славянского Киева и присвоение себе его культурного наследия, традиций и истории. Следует отметить, что несмотря на определенные успехи в реализации этого проекта, окончательно воплотить его в жизнь не удалось и поныне. Процесс искажения истории начала российская царица Екатерина, по совместительству большая распутница. Создав спецкомиссию, она приказала найти все оригиналы летописей и уничтожить их, вместо этого заменить их фальшивками. Оттуда и пошел московский миф о Киеве, как о колыбели российского государства, который муссируется и доныне, в частности и Зурабовым.

После двадцатилетия независимости и свободы, топор истории занесен над Украиной опять. Предпринять очередную попытку перемолоть украинцев и избавиться от них как таковых – вот цель нынешних кремлевских апологетов Ивана Грозного, Екатерины и Сталина. Первый шаг в этом направлении сделан – на украинский престол посажен свой вассал, сатрапы которого (табачники и семиноженки) сразу ринулись ретушировать украинскую историю, нивелировать все национальное, выстраивать новейший миф, отрицающий существование украинской нации, – единственной наследницы русских племен, населявших Киевское государство, вместо этого реанимируется кремлевский двуглавый неоимпериалистический бред в виде квазитеории о так называемом едином народе (русские, украинцы и белорусы).

Мой ответ Зурабову краток: я – украинец! Более того, считаю себя принадлежащим к европейскому цивилизационному пространству, потому что ценю такие вещи как свобода и независимость, априори неприемлемые в российском обществе. Европа мне близка, иногда я чувствую, словно уже притронулся к ней, тогда как Россия с ее татаро-монгольской ментальностью для меня страна ужасно далекая и непонятная. Россияне для меня - это туземцы, носители другого, отличного от украинского стиля жизни, где, например глушить водку и сквернословить является нормой. Поэтому мне не нравится, когда посол этого далекого государства пытается поучать меня жить и толковать о том, кто я такой.

Если мой ответ посла Зурабова не устраивает, предлагаю продолжить соответствующий дискурс на колонках печатных или электронных СМИ.

Владимир Манько, "Нация и Государство"