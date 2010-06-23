Телефонный террорист трижды за неделю «минировал» один и тот же дом

С начала этого года работники СБУ разоблачили, задержали и возбудили уголовные дела в отношении 57 человек, которые анонимно по телефону сообщали о якобы заминировании тех или иных объектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным пресс-службы, в частности, трижды в течение одной недели одесским сотрудникам СБУ, МВД и МЧС пришлось выезжать на улицу Люстдорфская дорога. Неизвестный упрямо «минировал» один и тот же жилой дом. Совместными усилиями эксперты СБУ и МВД установили личность злоумышленника. Им оказался сорокапятилетний местный житель, ранее судимый за употребление и распространение наркотиков. Он решил отомстить своему знакомому – жителю «заминированного» дома, с которым поссорился во время общей попойки.

В городке Красный Луч Луганской области девятнадцатилетний парень проучил соседнее кафе, сорвав очередной банкет одним звонком в милицию. Мол, шум из развлекательного заведения мешает ему отдыхать. Установлено, что такое радикальное решение парень принял под воздействием наркотиков.

Как отмечает пресс-служба, часто поводом для анонимных террористических угроз может стать не только личная обида, а желание пошутить. По крайней мере, так объяснил свой поступок житель Харьковской области, который позвонил по телефону на линию «102» и сообщил о заминировании заполненного пассажирами Южного железнодорожного вокзала в областном центре.

Как отметили в СБУ, эксперты СБУ, МВД и МЧС проводили тщательный осмотр «заминированных» сооружений и прилегающих к ним территорий, но никаких взрывных устройств или каких-либо других опасных предметов не выявляли. Да и сами злоумышленники сознавались, что ни намерений, ни средств реализации своих виртуальных угроз они не имели. Однако наказание за такие шутки закон предусматривает вполне реальное: против всех «телефонных террористов» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности»). В настоящее время горе-шутникам грозят не только штрафы в размере до семнадцати тысяч гривень, но и ограничение свободы сроком до пяти лет.