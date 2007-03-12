Иран выпустил ”атомные” деньги

Иранские власти объявили о выпуске в свет новых банкнот номиналом в 50 тысяч риалов, на оборотной стороне которых схематично изображен атом - ядро, окруженное орбитами электронов, сообщает AFP. Фоном для атома служит каллиграфическая надпись, в которой цитируются слова пророка Мухаммеда "Если в созвездии этом наука живет, мужи из Персии ее постигнут".

На лицевой стороне банкноты изображен руководитель Исламской революции и основатель нынешнего иранского режима аятолла Али Хомейни.

Шесть миллионов купюр поступили в банки в тот момент, когда международное сообщество требует у Ирана прекратить исследования в рамках его ядерной программы. В Тегеране называют эти требования несправедливыми и пытаются отстоять свое право на мирную, как говорят руководители страны, ядерную программу.

По нынешнему обменному курсу 50 тысяч риалов - это чуть больше пяти американских долларов.

Лента.ру