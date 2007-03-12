Службы по делам несовершеннолетних переименованы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно органов и служб по делам несовершеннолетних и специальных учреждений для несовершеннолетних», принятый Верховной Радой 7 февраля 2007 года.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, закон разработан на выполнение статьи 2 Указа Президента Украины от 11 июля 2005 года №1086 «О первоочередных мерах относительно социальной защиты прав детей».

Предлагаемыми им изменениями к ряду законодательных актов Украины предусмотрено закрепление полномочий по вопросам опеки и заботы над детьми за службами по делам несовершеннолетних и переименование этих служб в службы по делам детей. Закон направлен на согласование норм действующего законодательства с нормами Семейного кодекса Украины и Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы».