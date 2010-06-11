В Харьковской области с третьего этажа дома выпала годовалая девочка

В райцентре Красноград Харьковской области с третьего этажа жилого дома выпала девочка 2009 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, это произошло 10 июня около 21.00.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом правого плеча и в тяжелом состоянии был доставлен в Красноградскую райбольницу.

Милиция установила, что девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома.