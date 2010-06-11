В Харьковской области с третьего этажа дома выпала годовалая девочка
18:14, 11 июня 2010Разное
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Ребенок в тяжелом состоянии в больнице
В райцентре Красноград Харьковской области с третьего этажа жилого дома выпала девочка 2009 года рождения.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, это произошло 10 июня около 21.00.
Ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом правого плеча и в тяжелом состоянии был доставлен в Красноградскую райбольницу.
Милиция установила, что девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома.
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