В Киев пригнали новый самолет Януковича

Аэробус А-319-115XCJ, предназначенный для полетов Президента Виктора Януковича и других высших должностных лиц страны, прибыл в аэропорт Борисполь.

Как сообщает Корреспондентсо ссылкой на сайт Aerovokzal, самолет для первых лиц государства прибыл в Украину в 6:00.

Ранее сообщалось, что борт №1 прибудет в Борисполь 5-6 июня. Однако после тестового полета обнаружилось около тридцати мелких неполадок, в связи с чем прилет задержался на несколько дней.

Аэробус А-319 должен стать основным представительским самолетом Украины. В лайнере есть рабочий кабинет, зал заседаний, зона отдыха, кухня, отсеки для сопровождающих лиц, багажа. Там установлена спецсвязь, другая аппаратура. По данным источников в Госавиаадминистрации, стоимость суперлайнера составила не менее $86 млн.

Заказ на лайнер был сделан еще при Президенте Ющенко.