Лучшие каскадеры мира дадут мастер-классы под Киевом

26-27 июня в «Парке Киевская Русь», в селе Копачев Обуховского района, пятьдесят ведущих каскадеров и постановщиков трюков из Украины, России, Латвии, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Словакии соберутся на фестивале каскадеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе благотворительной организации «Славянский фонд».

Организаторы отмечают, что среди звезд жанра экстрима будут Улдис ВЕЙСПАЛ (Латвия). Он покажет Сценическое движение (работа с холодным оружием, поединки, столкновения, единоборства), Вячеслав ДУБИНИН – авто- и мототрюки (Украина), Дмитрий СТЕЦЕНКО – подготовка и выполнение трюков с применением пиротехнических средств и открытого огня (Украина), Александр БАРАНОВ – высотно-акробатические трюки (Санкт-Петербург).

Также во время фестиваля каскадеры будут показывать конные трюки, трюки с пиротехническими эффектами, будут давать мастер- классы.

Целью фестиваля является дальнейшее развитие профессии каскадера, совершенствование мастерства, укрепление и развитие материально-технической базы для обеспечения трюкових съемок, внедрение и разработка новых средств и способов страховки каскадеров и актеров, которые принимают участие в трюковых съемках.