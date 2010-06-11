Добкин предложил создать танковый холдинг

Председатель Харьковской ОГА Михаил ДОБКИН предложил изменить руководство завода им. Малышева и создать на его базе государственный холдинг, в состав которого войдут Казенное предприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» и конструкторское бюро по двигателестроению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по решению актуальных проблем развития Харьковской области под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

По мнению М.ДОБКИНА, к этому побуждает чрезвычайно тяжелая экономическая ситуация на всех предприятиях танкостроительной отрасли.

«Есть факты, что, несмотря на отсутствие загруженности, хроническую убыточность, потерю квалифицированных кадров и растущие долги по зарплате, завод им. Малышева начал отказываться от многих выгодных контрактов. Абсолютно непонятно, какие цели преследует руководство. Понятно одно, это приведет к банкротству завода», - отметил М.ДОБКИН.

По его мнению, банкротство завода им. Малышева приведет к потере целого ряды предприятий оборонного комплекса.

М.ДОБКИН отметил, что для решения существующих проблем следует сменить менеджмент завода, а также создать новое государственное предприятие на базе трех харьковских оборонных заводов.

По его словам, это позволит сохранить государственные интересы в отрасли танкостроения и восстановить экономическую возможность харьковских оборонных предприятий.