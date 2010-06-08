Житель Севастополя покончил жизнь самоубийством из-за кредитов

В Севастополе из-за кредиторской задолженности покончил жизнь самоубийством 37-летний местный житель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, в конце мая в милицию поступило сообщение, что на мысе Фиолент обнаружен упавший с обрыва легковой автомобиль, а недалеко от автомобиля лежит труп. Сообщение гражданина подтверждалось фото с места происшествия, сделанным с помощью мобильного телефона.

Следственно-оперативная группа с помощью спасателей осмотрела автомобиль и труп мужчины. Неподалеку были обнаружены вещи и документы, выпавшие из этого транспортного средства. По результатам судмедэкпертизы было установлено, что мужчина скончался от тупой закрытой травмы грудной клетки и многочисленных переломов ребер. Причем, смерть потерпевшего наступила несколько дней назад. Через два дня с помощью МЧС с привлечением спецтехники автомобиль был поднят из пропасти глубиной 205 метров. Когда был произведен повторный осмотр, автомобиль с помощью эвакуатора отправили на штраф-площадку ГАИ.

Сотрудники милиции установили личность погибшего мужчины - им оказался севастополец 1972 г.р. Был установлен круг его общения. В ходе опроса родственников выяснилось, что погибший взял несколько кредитов на большую сумму, в том числе под залог своей квартиры. В последние дни он был очень возбужден, неоднократно сообщал родственникам о тяжелых финансовых проблемах. Также у него сложились сложные семейные отношения. У сожительницы была обнаружена предсмертная записка, по характеру которой можно судить, что мужчина прощается с жизнью.

Милиция продолжает проводить проверку по данному факту.