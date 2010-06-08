В ДТП на Донбасе погибли 6 человек

В Донецкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще 5 травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня ночью вблизи с. Урожайное Великоновоселковского района, на 31-м километре автодороги Багатырь – Великая Новоселка – Володиное, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей „ВАЗ-2106” и КИА Sorento. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек, из них 1 ребенок (2008 г.р.) и 5 человек пострадало, в том числе ребенок (1999 р.н.), которые с травмами в среднем и тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 15 человек и 124 – травмированы.