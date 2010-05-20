Европарламент запретил использовать “мясной клей” для бифштексов

Европарламент не дал разрешения на использование “мясного клея” при производстве мясопродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой вчера на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.

“За” проголосовали 370 депутатов, против – 262, воздержались – 32. Минимально необходимое количество депутатов для наложения вето на разрешение составляло 369.

“Мясной клей” – это свиной или говяжий тромбин, который используется для “склеивания” мясопродуктов, чтобы сформировать из отдельных кусочков мяса готовый стейк.

Депутаты отметили, что использование “мясного клея” может ввести в заблуждение потребителей.

“Потребители в Европе должны знать, что они покупают настоящий бифштекс или окорок, а не склеенные куски мяса”, - заявил депутатам председатель Комитета по вопросам защиты окружающей природной среды Европарламента Джо ЛАЙНЕН (группа социалистов и демократов, Германия).

Депутаты Европарламента также отметили, что продукты с использованием “мясного клея” могут нести большие риски бактериального инфицирования.

Таким образом, органы власти стран-членов ЕС могут самостоятельно решать, позволять ли использование “мясного клея” при производстве мясопродуктов или нет.