Ребёнок, пропавший более восьми лет назад, найден в горах одичавшим

В горной местности Самаркандской области Узбекистана найден подросток, пропавший в 1998 году в шестилетнем возрасте. Его обнаружили дорожные строители недалеко от кишлака Сазагон, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.

"Найденный ведет себя как одичавший человек, всего боится, не умеет говорить, а только издает рычащие звуки", - сказал прокурор Нурабадского района области Фарход Абдухаликов.

По его словам, чтобы установить личность ребенка эксперты сравнили фото мальчика того времени, после чего были приглашены родителей, которые опознали своего сына из числа нескольких сверстников.

Абдухаликов также сообщил, что принято решение о возращении подростка семье, однако с ним занимаются специалисты, которые проводят курс реабилитации.

"Мальчика обучают речи и поведению в обществе, а также пытаются установить, где и как он выжил все эти годы", - отметил прокурор района. "Многим до сих пор не дает покоя ответ на вопрос, где находился мальчик. Ведь скрываться в горах этой местности, густо населенной людьми довольно сложно", - заключил он.

РИА "Новости"