В столкновении двух Таврий на скользкой трассе пострадали семь человек
18:26, 01 марта 2007Разное
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ДТП в Запорожской области
В Запорожской области сегодня утром в результате ДТП были травмированы 7 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, на 124-м километре автодороги Каменка-Днепровская – Бердянск произошло столкновение двух автомобилей „Таврия-Нова” и „Таврия-Славута”, водитель которой, пенсионер, не справился с управлением на скользкой трассе.
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