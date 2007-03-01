В столкновении двух Таврий на скользкой трассе пострадали семь человек

В Запорожской области сегодня утром в результате ДТП были травмированы 7 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, на 124-м километре автодороги Каменка-Днепровская – Бердянск произошло столкновение двух автомобилей „Таврия-Нова” и „Таврия-Славута”, водитель которой, пенсионер, не справился с управлением на скользкой трассе.