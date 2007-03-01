В подарок женщинам - дополнительный поезд между Киевом и Донецком

Для обеспечения перевозок пассажиров в весенние праздники Донецкая железная дорога назначила дополнительный рейс поезда №523/524 сообщением Донецк-Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Как отмечается в сообщении, дополнительный рейс ввели для удовлетворения потребностей пассажиров в период праздников. Так, 6 марта предусмотрено отправление дополнительного рейса поезда из Донецка в 21.34, прибытие в Киев - 14.18. Из столицы поезд отправляется 7 марта в 19.44 и прибывает в Донецк в 11.06.

В составе поезда будет 14 пассажирских вагонов, в том числе 6 купейных и 8 плацкартных плюс вагон-ресторан.

Как отмечается в сообщении, Донецкая железная дорога в праздничные дни для удовлетворения потребностей пассажиров пополнит пассажирскими вагонами поезда на всех направлениях.