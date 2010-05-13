Банкноты в 500 евро получили прозвище "бен Ладен"

Купюры достоинством в 500 евро запрещены к использованию в Великобритании, пишет газета The Daily Mail. Власти страны пришли к выводу, что большинство таких банкнот фальшивые или используются в основном преступниками, передает Лента.ру.

Как считают в Агентстве по борьбе с организованной преступностью (Serious Organised Crime Agency, SOCA) Великобритании, в настоящий момент "не существует убедительных доказательств законного использования" банкнот в 500 евро. По некоторым оценкам, девять из десяти таких купюр подделываются.

Газета отмечает, что в криминальном мире купюры в 500 евро получили прозвище "бен Ладен": все знают, как они выглядят, но никто не видел.

В конце марта сообщалось, что Еврокомиссия раскритиковала магазины еврозоны за отказ принимать у покупателей купюры в 200 и 500 евро. В торговых точках объясняли отказ отсутствием разменных средств.