Германия закрыла часть аэропортов

Власти Германии закрыли в воскресенье для полетов аэропорт Мюнхена, а также аэропорты Штутгарта, Аугсбурга и Меммингена, в связи с распространением облака пепла после извержения вулкана в Исландии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Немецкой службы обеспечения безопасности полетов DFS.

"Вылеты и приземления в аэропорту Мюнхена запрещены из-за сильной засоренности воздуха вулканическим пеплом", - говорится в заявлении относительно закрытия Мюнхенского аэропорта.

В воскресенье австрийское управление гражданской авиации Austro Control объявило о закрытии аэропортов в Иннсбруке, Зальцбурге, Линце и венском Швехате.

Работа части аэропортов в Ирландии в воскресенье также была нарушена из-за распространения облака пепла от извергающегося исландского вулкана.

Испанские власти 8 мая закрыли в общей сложности 19 аэропортов. Некоторые аэропорты на севере Испании, в том числе аэропорт Барселоны, в воскресенье возобновили работу.

Власти Португалии приостановили авиасообщение с севером страны из-за нового облака вулканического пепла.

В то же время Национальная служба гражданской авиации Италии (Enac) днем сняла запрет на полеты гражданских самолетов над территорией Северной Италии, который был введен в ночь на воскресенье.

РИА "Новости"